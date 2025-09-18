Universidad de Chile saltará esta noche a la cancha en Perú, donde tiene que enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde no contará con presencia de sus hinchas.

El cuadro azul llega en buen pie tras ganar la Supercopa del fútbol chileno de manera holgada ante Colo Colo, trofeo que bien podría ser el único de la temporada salvo que conquisten la segunda Copa Sudamericana o concreten una remontada histórica en el Campeonato Nacional.

La U quiere la segunda Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

“Siempre ganar un campeonato al archirrival revertirá lo que se venía realizando. Por supuesto que es un golpe anímico importante, porque había dudas por o que había pasado en Argentina con Independiente y las derrotas con Audax, Cobresal y Colo Colo”, analizó Horacio Rivas en conversación con El Mercurio.

Siguiendo esa misma línea, el ex jugador de Universidad de Chile asegura que “No veo desesperación, veo tranquilidad, aunque los hinchas estamos dolidos porque se entregó gran parte del Campeonato Nacional. Hay que ir por el torneo internacional”.

Lo cierto es que Universidad de Chile tiene más chances en la Copa Sudamericana que en el Campeonato Nacional 2025, donde Coquimbo Unido ya se disparó en lo más alto de la tabla y quedó muy lejos de los azules.

Alianza Lima vs. La U, día y hora

La U disputará su compromiso por la Copa Sudamericana ante Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 9:30 de la noche de Chile continental y buscarán golpear en el primer encuentro.