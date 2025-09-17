Universidad de Chile ya dio vuelta la página de la Supercopa obtenida ante Colo Colo y ahora solo piensa en el compromiso ante Alianza Lima, donde los azules tendrán que enfrentar al cuadro peruano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Un jugador que asoma como alternativa viable para el compromiso es Marcelo Díaz, quien el domingo pasado demostró que sigue estando vigente y fue una de las figuras consulares que tuvo la U ante su archirrival.

En diálogo con El Mercurio, el ex jugador de la U y técnico nacional, Rodolfo Dubó, elogió al jugador: “Es un tremendo jugador, como DT me habría encantado dirigirlo, porque regula el equipo, da pausas y acelera cuando tiene que apurar”, dijo.

Marcelo Díaz volvió a ser desequilibrante. | Foto: Photosport

Dubó destaca del ex jugador de Libertad y Racing Club de Avellaneda la calidad que tiene para entregar limpio el balón: “Su pase largo es extraordinario, de los buenos lanzadores que hay en nuestro medio”.

“Es determinante en el sistema de los técnicos. Bueno por Álvarez que entendió que jugadores como él no pueden estar fuera”, agregó en el cierre alabando a Gustavo Álvarez por el resurgimiento de Marcelo Díaz.

¿Jugará ante Alianza Lima este jueves? Lo cierto es que Marcelo Díaz sumó bonos para ser una alternativa en la U, equipo que buscará en la Copa Sudamericana el premio mayor en este segundo semestre.

Así se juegan los cuartos de final de Copa Sudamericana

La U enfrenta este jueves 18 de septiembre a Alianza Lima en Perú, mientras que el compromiso de vuelta está pactado para una semana más tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.