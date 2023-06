Dos días después de la dolorosa eliminación de Universidad de Chile a manos de O’Higgins por la Copa Chile, Matías Zaldivia habló con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul donde se refirió a su futuro dejando en claro que quiere seguir defendiendo la camiseta azul, pero que aún no hay nada con su renovación.

Lo del defensor se une a lo que se ventiló días respecto a la situación de su compañero de zaga Luis Casanova, el que tampoco ha arreglado su vínculo para seguir en la escuadra universitaria.

Al respecto, un histórico de los azules, Horacio Rivas, es claro en decir que en este momento todo esto es innecesario. “Hoy la preocupación de los jugadores no debería enfocarse en esto, la U tendría que tener un reglamento interno para tocar estos temas, no tienen por qué exponerse, en serio, debe existir esta norma escrita para que no existan estos problemas a mitad de campeonato”, indicó.

Cara de Pato agrega que “siento que es de mal gusto hacerlo en un momento donde vienen de ser eliminados de un campeonato que era importante de la U”.

Horacio Rivas en desacuerdo con ventilar las renovaciones de Zaldivia y Casanova

Igualmente Rivas aclara que “esto es independiente del nivel de juego de los dos, no está en discusión, y por rendimiento tendrían que ser renovados de los primeros, pero esto debe hacerse cuando el club lo decida, no cuando ellos lo decidan”.

El ex defensor azul se detiene en Matías Zaldivia, lo respeta y por eso cree que debe bajar un cambio con el tema de la renovación. “Lo de él es especial, llegó a la U, se ganó el cariño de la gente, nadie lo discute, entonces es bueno escucharlo porque sus palabras son consecuentes con su forma de ser, yo alabo su rendimiento, pero le pido que entienda que al pedir renovación puede generar un temblor y este tema insisto debe ser manejado en la institución”, cerró.