El histórico ex entrenador de la Universidad de Chile que está maravillado con el retorno de Igor Lichnovsky.

Universidad de Chile tendría todo listo para oficializar a su tercer refuerzo para este segundo semestre y se trataría del defensor nacional, Igor Lichnovsky, quien retorna al ‘Romántico Viajero’ para reforzar la zaga azul de cara a esta recta final del 2026 y pensando en los 100 años del club en el 2027.

Ante este fichaje, un histórico ex entrenador de la U como lo es César Vaccia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló de lo que es este retorno de Lichnovsky a la U, el que aprueba por completo pensando en el futuro del club.

“Sí, es categoría 94, lo tuve en la selección sub 15 y 17. Yo creo que estamos hablando para el próximo año, estas contrataciones son para el próximo, igual llega a jugar ahora, pero si estamos potenciando el plantel para el 2027 me parece muy bien, pensando a futuro”, partió señalando Vaccia.

Siguiendo en aquello, el DT campeón con la U afirma que la llegada de Lichnovsky sin duda que pueda aportar mayor experiencia a la defensa de la Universidad de Chile y agrega a que el mercado azul en este segundo semestre ha sido espectacular, algo que lo ilusiona para la recta final del año.

Lichnovsky sería el tercer refuerzo de la U | Foto: Photosport

“Llega una sandía calada, un jugador de casa, que mejor. Han sido bastante certeros, muy buenas contrataciones, espero que con este plantel, podamos competir muy bien en el próximo año”, declaró.

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Vaccia y el Superclásico

Concluyendo, Vaccia habló de lo que será el Superclásico del fútbol chileno que se avecina entre Universidad de Chile y Colo Colo, el que sabe que será definitorio para ver que sucederá en la lucha por el título y la última gran chance de la U para soñar con el torneo.

“Yo creo que hay de las dos cosas, si mantiene el mismo accionar y regularidad ambos equipos, van a llegar a 12 puntos y si gana la U, llegarían a 9, sería una motivación para la U para seguir con la ilusión. Si Colo Colo gana, ya se hace inalcanzable. Será un partido decidor, tendrá el ribete del honor y la posibilidad de acercarnos”, cerró.