“No sé cómo seguir”: Lionel Messi conmueve al mundo con su desgarrador mensaje de despedida a su papá

El jugador argentino, Lionel Messi dejó a todos impactados con su mensaje de despedida a su padre.

El astro argentino, Lionel Messi sin duda que atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras lo que fue el fallecimiento de su padre, Jorge Messi el pasado 8 de agosto, situación que sin duda golpeó duramente a uno de los grandes ídolos del fútbol.

Tras sus días de luto, el jugador argentino ocupó sus redes sociales para darle un emotivo mensaje de despedida a su padre, en el que abrió su corazón para expresar toda su pena ante este momento, impactando a todos.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, fue lo que partió señalando Messi sobre su padre, quien fue una figura importante dentro de su vida.

Dentro de este mensaje, Messi recordó lo que fue el Mundial 2026 y el gran deseo que tenía su papá de poder verlo jugar en la cita mundialista, en la que el crack argentino expresó que en el inicio del Mundial, fue la peor etapa que vivió su padre.

Messi y su despedida a su padre | Foto: Imago

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, profundizó.

Publicidad

Tras esta sensible pérdida, Lionel Messi dejó un mensaje que sin duda impacta a todos sus seguidores, en la que dejó en incertidumbre lo que es su futuro futbolístico después de sufrir el fallecimiento de su padre, el que era un pilar fundamental para su vida.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé como seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, confesó el campeón del mundo.

Lionel Messi sin duda que dejó a todos impactados con este emotivo mensaje de despedida a su padre, en el que queda en evidencia del impactante golpe que sufrió en su vida con esta pérdida tan importante, el que lo deja lleno de dudas por su futuro, en el que coloca solo el foco en su familia.