Igor Lichnovsky llega a Chile para ser el tercer refuerzo de la U y emociona a los hinchas: “Está siendo un…”

El defensor nacional, Igor Lichnovsky llega a Chile para transformarse en nuevo refuerzo de la U.

Universidad de Chile vive lo que son sus últimas horas dentro del mercado de pases, en donde los ‘Azules’ esperan poder dar un último gran golpe en esta ventana de transferencias con un nuevo fichaje.

Al parecer, el tercer refuerzo azul en este mercado se haría realidad y todo esto con la llegada del defensor nacional, Igor Lichnovsky, quien tendría todo acordado para ser nuevo jugador de la Universidad de Chile.

Hace unos instantes, el jugador nacional arribó a suelo chileno para sellar su retorno al ‘Romántico Viajero’, en la que en sus primeras palabras mostró su emoción en lo que ha sido esta esperada vuelta al club de sus amores.

“Yo les pido que no hablemos de fútbol, para mí realmente está siendo un choque emocional, obviamente porque desde niño me críe en el equipo”, declaró.

Lichnovsky hace realidad su vuelta a la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Lichnovsky hizo hincapié en que encontraba que este era el momento justo para poder hacer realidad su vuelta a la Universidad de Chile, en la que espera conseguir grandes logros en su retorno.

Publicidad

“Mi familia, mi infancia, haberme ido joven, el momento que está pasando justo ahora la U, externo e interno, creo que tenemos un gran equipo y uno siempre quiere volver a su equipo y a hacer cosas importantes”, cerró.