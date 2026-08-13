Universidad de Chile está a un paso de dar un importante golpe dentro del mercado de pases y todo esto por lo que puede ser el arribo del defensor, Igor Lichnovsky, quien podría transformarse en las próximas horas como el tercer refuerzo de la U en esta ventana de transferencias.

Ante lo que es este inminente fichaje, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a esta oportunidad de mercado que se le ofreció a la U, en la que a pesar de esto, siente que no era un fichaje necesario.

“Extraordinario como persona, compañero mío, pero creo que donde mejor está hoy por hoy es en la zona defensiva, muchas veces con el arquero cuestionado, así y todo es la valla menos batida, es el equipo al que menos le llegan”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ‘Samurai’ valora de todas formas la llegada de un jugador como Igor Lichnovsky a la zaga de la Universidad de Chile, pero que tendrá una difícil misión para poder ganarse un puesto como titular tras los grandes nombres que tiene el equipo de Fernando Gago.

Lichnovsky vuelve a la U | Foto: Captura

“Era innecesario, pero también pienso en que esta es una oportunidad de mercado, Igor es muy de la U, si viene y le hacen un buen contrato. Es una oportunidad de mercado que se aprovechó, es lo correcto, pero no es necesidad para el equipo, ni para el plantel”, declara.

Publicidad

Finalmente, Herrera si bien sabe de lo que es la experiencia de Igor Lichnovsky en el extranjero, le deja en claro que en su llegada a la Universidad de Chile debe ponerse al nivel de sus compañeros para poder luchar por la titularidad.

“Yo no lo he visto jugar, está bien el currículum, pero acá tiene que jugar el que esté mejor. Yo no lo he visto jugar hace mucho rato, tremendo biotipo, seleccionado nacional, pero desde hace rato no juega”, cerró.

En Síntesis

Igor Lichnovsky está a un paso de ser el tercer refuerzo de la Universidad de Chile .

está a un paso de ser el tercer refuerzo de la . El ídolo azul Johnny Herrera cuestionó el fichaje en el programa Todos Somos Técnicos .

cuestionó el fichaje en el programa . La U de Chile destaca actualmente por ser la valla menos batida del torneo.