El portugués reaccionó a la desgarradora carta que Lionel Messi publicó en memoria de su padre, Jorge: "Mucha fuerza".

La desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge Messi, fallecido hace unos días tras enfrentar un complicado estado de salud, generó una ola de reacciones en el mundo del deporte. Diversos futbolistas, amigos y excompañeros del astro argentino utilizaron las redes sociales para acompañarlo en este difícil momento.

Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Cristiano Ronaldo, histórico rival de Messi durante la época en que ambos dominaron el fútbol europeo y protagonizaron una de las grandes rivalidades de la historia de este deporte.

Jorge Messi junto a su hijo Lionel (Gentileza agencia Imago).

El portugués dejó de lado cualquier rivalidad deportiva para enviarle un mensaje de apoyo al argentino. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo.

La reacción de CR7 rápidamente generó repercusión entre los fanáticos, quienes valoraron el gesto del portugués hacia Messi. Durante más de una década, ambos fueron protagonistas de una competencia permanente por los principales títulos y premios individuales: uno defendiendo a Barcelona, el otro al Real Madrid. Pero esta vez Cristiano quiso acompañar públicamente a su histórico rival en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El mensaje también volvió a poner en evidencia el respeto que existe entre dos futbolistas que marcaron una época y que, pese a haber sido rivales durante tantos años, han reconocido en reiteradas ocasiones la grandeza del otro.