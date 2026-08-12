Universidad de Chile se ilusiona con un tercer refuerzo en el mercado: este es el nombre apuntado

En la Universidad de Chile encienden la ilusión para un tercer refuerzo en el mercado de pases.

Universidad de Chile vive sus últimas horas dentro del mercado de pases, en el que los ‘Azules’ hoy hicieron noticia tras presentar en el Centro Deportivo Azul, Tobías Reinhart, quien ya tuvo su debut con la camiseta azul el pasado fin de semana y hoy atendió a la prensa.

Dentro de esta conferencia, estuvo presente también el Gerente Deportivo de la U, Manuel Mayo, quien fue consultado sobre lo que ha sido el mercado del ‘Romántico Viajero’, tras las incorporaciones del mencionado Reinhart y Gonzalo Reyna.

“Hemos trabajado muy de la mano y bien, definimos los puestos a reforzar, estamos contentos con la llegada de Gonzalo (Reyna), que era un puesto a potenciar, estamos contentos con la llegada de Tobías (Reinhart) que viene a jerarquizar el plantel”, partió señalando Mayo.

A horas de cerrar el mercado de pases, al gerente azul se le consultó sobre la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo más, en la que dejó la puerta más que abierta para que llegue un fichaje más a los ‘Azules’

Mayo habló del mercado de la U | Foto: Photosport

“Tenemos hasta mañana, estamos haciendo todos los esfuerzos para que llegue alguien más. El mercado es dinámico, sobre todo ahora durante la competencia, la evaluación del DT puede ir cambiando, van llegando otros jugadores, entonces las prioridades se van reordenando. Tenemos dos refuerzos, esperamos tener un tercero y estamos trabajando para que así sea y cumplir con todo lo que pidió el entrenador”, declaró.

Publicidad

¿Lichnovsky el tercer refuerzo de la U?

Lichnovsky es el apuntado en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Mayo fue consultado sobre la posibilidad de una vuelta de Igor Lichnovsky a la Universidad de Chile, en la que jugó al misterio con esta respuesta, dando indicios de que el defensor podría ser el próximo refuerzo de la U.

“Personalmente tengo una buena relación con Igor, he hablado mucho con él, quiere mucho al club, hemos hablado cuando se dará su regreso, esperemos que sea lo ante posible… Veremos cuando puede ser”, cerró entre risas.