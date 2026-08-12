Última hora: Colo Colo arriesga perder puntos por este insólito error

Colo Colo enfrenta un insólito lío tras una denuncia de la Unidad de Control Financiero de la ANFP. Los albos fueron citados al tribunal.

Colo Colo enfrenta un inesperado problema fuera de la cancha que podría tener consecuencias deportivas. El líder de la Liga de Primera fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras una denuncia de la Unidad de Control Financiero por el supuesto pago fuera de plazo de las cotizaciones correspondientes a junio.

Según informó ADN Deportes, el club realizó el pago el 7 de julio, antes del plazo límite, pero la transacción fue rechazada debido a un error del sistema. El inconveniente fue detectado posteriormente y Colo Colo volvió a efectuar el pago el 14 de julio, ya fuera del plazo establecido.

Colo Colo arriesga perder puntos por lío financiero (Photosport).

Por esta situación, el Cacique arriesga una sanción de tres puntos, aunque existen antecedentes de clubes que lograron evitar la resta de unidades al acreditar que el retraso se produjo por un problema del sistema.

Colo Colo deberá presentar sus descargos el próximo miércoles 19 de agosto, en una audiencia telemática del Tribunal de Disciplina, donde buscará demostrar que cumplió con el pago dentro del plazo original y que el retraso obedeció a una falla ajena al club.

Además, la eventual pérdida de puntos podría tener un impacto importante en la pelea por el título, considerando que Colo Colo actualmente aventaja por 12 unidades a Universidad de Chile. Por ahora, el club deberá esperar la resolución del Tribunal y confiar en que sus antecedentes permitan acreditar que se trató de un problema administrativo y no de un incumplimiento deliberado.