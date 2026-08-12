Danilo Saavedra abandonó el Estadio Monumental y se sumará a la Serie de Proyección de la UC. Ya cruza papeles.

Colo Colo tiene una cantera con alto nivel de competitividad y ello bien lo sabe un joven delantero. ¿Qué le pasó? Tras quedar relegado en su categoría, se incorporará a Universidad Católica en búsqueda de mayor participación.

Según informa La Franja Cruzada, ese es el caso de Danilo Saavedra. A sus 19 años, el atacante se despidió del Estadio Monumental para experimentar una aventura en San Carlos de Apoquindo.

Luego de realizar pruebas en la Serie de Proyección de la UC, fue aprobado por el cuerpo técnico. De esta manera, intentará conseguir su sueño: tener su estreno en el profesionalismo.

Sin embargo, tendrá que esperar para representar a la escuadra precordillerana. Debido a que su pase aún pertenece a Colo Colo, tendrá que aguardar por los trámites correspondiente de su agente.

Una vez que logre destrabar tal situación, podrá sumar sus primeros minutos en Universidad Católica. En el intertanto, se mantendrá entrenando con sus compañeros en Las Condes.

Danilo Saavedra salió de Colo Colo y llegará a Universidad Católica. (Foto: Colo Colo)

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Adiós a Colo Colo: se suma a Universidad Católica

Cabe consignar que Danilo Saavedra ya le comunicó su partida los hinchas del elenco popular. En los últimos meses, le dejó emotivas palabras al club en el que se desempeñó durante su adolescencia.

“Después de siete años vistiendo esta camiseta, hoy me toca decir adiós. Fueron años llenos de aprendizaje, sacrificio, alegrías y momentos que quedarán para siempre en mi corazón“, fue parte de su despedida a través de Instagram.