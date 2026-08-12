Dónde ver EN VIVO por TV y streaming online el duelo entre Platense y Coquimbo Unido por Copa Libertadores.

Platense y Coquimbo Unido se enfrentarán este miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un duelo histórico para ambos clubes, ya que será la primera vez que los dos clubes disputen la ronda de los dieciséis mejores del certamen continental.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad Vicente López de Buenos Aires, donde el conjunto pirata buscará conseguir un resultado positivo como visitante para afrontar con ventaja la revancha en Coquimbo.

El vigente campeón del fútbol chileno llega a esta instancia después de realizar una gran campaña en la fase de grupos. Los dirigidos por Hernán Caputto terminaron primeros del Grupo B con 10 puntos, mientras que el ‘Calamar’ también consiguió 10 unidades, aunque finalizó en el segundo lugar del Grupo E.

La revancha quedó programada para el miércoles 19 de agosto, nuevamente a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El vencedor clasificará a cuartos de final donde se medirá con el ganador de la llave entre Fluminense e Independiente Rivadavia.

Posible formación Coquimbo Unido

Diego Sánchez en portería; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández y Juan Cornejo en defensa; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía y Cristián Zavala en mediocampo; Guido Vadalá y Nicolás Johansen en delantera.

Publicidad

¿A qué hora juegan Platense vs. Coquimbo Unido?

El duelo entre el ‘Marrón’ y el ‘Pirata’ por Copa Libertadores se jugará desde las 18:00 horas de Chile y las 19:00 horas de Argentina.

¿Dónde ver Platense vs. Coquimbo Unido?

El encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Platense y Coquimbo Unido será transmitido en televisión por ESPN 5, mientras que en streaming podrá verse a través del plan premium de Disney+.