Igor Lichnovsky sorprende e ilusiona a los hinchas de la U: “El niño de 10 años me sonríe”

El defensor central lanzó una emotiva reflexión en sus redes sociales. ¿Viajará a Santiago para jugar en Universidad de Chile?

A buen entendedor, pocas palabras. Esa pareciera ser la consigna con el mensaje que Igor Lichnovsky dejó en sus redes sociales durante las últimas horas: su regreso a Universidad de Chile aparenta ser inminente.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el defensor central publicó una historia con la camiseta azul y rememoró cuando era tan solo un pequeño con sueños de grandeza.

Además de reflexionar sobre sus anhelos de infancia, el zaguero -que está libre luego de su paso por Turquía- mencionó a su familia. Tras más de una década, puede volver al equipo que lo forjó.

“Cerrando maletas. El niño que llegó a los 10 años me sonríe. También papá del cielo, mamá sigue esperando y mi hermano preparando todo como siempre“, expresó el canterano laico.

Cabe consignar que en conferencia de prensa, Manuel Mayo ratificó el deseo de la institución: “He hablado mucho con él, quiere mucho al club, hemos hablado cuando se dará su regreso, esperemos que sea lo antes posible“.

Igor Lichnovsky ilusiona a Universidad de Chile

Esta fue la historia publicada en Instagram:

Igor Lichnovsky encamina su regreso a Universidad de Chiel. Foto: (Instagram)