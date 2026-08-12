Universidad Católica sorprende en el mercado y vuelve a la carga por un viejo anhelo en Argentina

Universidad Católica quiere sorprender en el mercado y busca a este viejo anhelo.

Universidad Católica logró un importante resultado dentro de la Copa Libertadores, en la que en su visita a Argentina igualaron a un tanto ante Estudiantes de La Plata en el duelo de ida por los octavos de final.

Luego de este resultado, el DT de los ‘Cruzados’, Daniel Garnero dejó un importante mensaje a la dirigencia y pidió por un refuerzo antes de cerrar el mercado de pases, pensando en lo que es este segundo semestre,

Desde la dirigencia de la ‘Franja’ parecieron escuchar a su DT y tras la importantes bajas que tiene el elenco de la precordillera, se mueven con todo en las últimas horas de mercado, en la que vuelven con todo a la carga por un viejo anhelo.

Se trata del defensor argentino, Agustín García Basso, quien acaba de quedar como jugador libre tras finalizar su vinculo de Racing Club y hoy, vuelve a aparecer como opción en la UC.

La UC va por el fichaje de Basso | Foto: Getty Images

Así lo informó el periodista Germán García Grova en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que la Universidad Católica volvió a abrir conversaciones para lograr el fichaje del defensor argentino, quien ya fue solicitado por Garnero en el mercado anterior.

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“Universidad Católica abrió conversaciones por Agustín García Basso. Así me lo confirman fuentes del club en Chile. El defensor tiene 24 horas para responder dado que mañana cierra el mercado de pases en aquel país”, informó.

En esta carrera, la Universidad Católica no correría solo por el fichaje de Basso, ya que desde Argentina, Independiente de Avellaneda y Newell’s Old Boys también están tras los pasos del zaguero’.

Se espera que las próximas horas puedan ser claves en la Universidad Católica para lo que puede ser este fichaje, en donde la dirigencia esperará poder cerrar en tiempo récord el fichaje del defensor argentino.

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En Síntesis

Daniel Garnero solicitó a la directiva sumar un nuevo refuerzo antes del cierre del mercado.

solicitó a la directiva sumar un nuevo refuerzo antes del cierre del mercado. Agustín García Basso negocia su fichaje con la UC tras quedar libre en Racing Club.

negocia su fichaje con la UC tras quedar libre en Racing Club. Independiente y Newell’s también buscan el fichaje del defensor argentino.