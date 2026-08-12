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Liga de Ascenso

Cobreloa se enreda con Magallanes y la Primera B queda en llamas: ¡así está la tabla de posiciones!

Los loínos empataron 2-2 ante Magallanes como visitante y pusieron en riesgo el liderato de la Primera B.

Cobreloa volvió a enredarse en la Primera B.
© PhotosportCobreloa volvió a enredarse en la Primera B.

Cobreloa volvió a enredar puntos en la cima de Primera B tras igualar 2-2 en un electrizante encuentro ante Magallanes por la Fecha 20 de la Liga de Ascenso. Ahora, los loínos arriesgan perder el liderato en la tabla de posiciones si es que esta noche Santiago Wanderers vence a Deportes Antofagasta.

En el Municipal de San Bernardo, la Academia pegó primero con anotación de Facundo Peraza a los 20’ tras conectar un centro preciso de Cristóbal Jorquera.

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Cobreloa apenas suma un triunfo en los últimos 5 partidos (Photosport).

Cobreloa apenas suma un triunfo en los últimos 5 partidos (Photosport).

Sin embargo, la igualdad parcial para los Naranjas llegó a los 35’ tras un preciso remate desde fuera del área de Cristián Muga.

Ya en el segundo tiempo, el elenco de la ‘Carabela’ volvió a ponerse en ventaja luego que el mismo Peraza empujara un balón en el área.

Finalmente, los loínos volvieron a equilibrar el marcador con la ‘Ley del ex’ tras una potente remate de Tomás Aránguiz a los 72’, que sentenció el 2-2 final.

Así queda la tabla de Primera B

Con este resultado, Cobreloa llegó a los 35 puntos, pero podría perder el liderato del campeonato en caso que los Caturros, con 33 unidades, derroten a Antofagasta esta noche.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cobreloa 19 9 8 2 37 22 15 35
2 S. Wanderers 18 9 6 3 35 20 15 33
3 Arica 18 7 9 2 23 13 10 30
4 D. Puerto Montt 19 9 3 7 21 19 2 30
5 Antofagasta 18 8 5 5 32 20 12 29
6 Magallanes 19 8 5 6 33 33 0 29
7 San Luis 18 7 7 4 28 24 4 28
8 U. Española 19 8 4 7 26 26 0 28
9 Copiapó 18 7 6 5 26 25 1 27
10 Deportes Temuco 18 6 5 7 30 27 3 23
11 Recoleta 18 6 5 7 25 27 -2 23
12 Curicó Unido 18 4 8 6 17 26 -9 20
13 Deportes Iquique 18 3 9 6 22 25 -3 18
14 U. San Felipe 18 4 5 9 14 34 -20 17
15 CD Santa Cruz 18 2 7 9 22 33 -11 13
16 Rangers 18 0 6 12 12 29 -17 6
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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