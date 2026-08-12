U. de Chile asegura a su tercer refuerzo en el mercado de fichajes: “Acuerdo cerrado”

Igor Lichnovsky se sumará a Universidad de Chile con un contrato por dos años y medio. Vuelve a casa tras más de una década.

Universidad de Chile no se detiene y sigue generando eco en el mercado de fichajes. En esta ocasión, la escuadra azul concretó uno de los retornos más anhelados del último tiempo. ¿De quién se trata?

Según reporta AS Chile, ese es el caso de Igor Lichnovsky. El zaguero central de 32 años tiene todo listo para firmar por el club que lo forjó: arma sus maletas para emprender rumbo hacia Santiago.

Luego de un largo vaivén, el elenco universitario selló su arribo, por lo que se sumará a Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart como incorporaciones para el desenlace de la temporada. Tras más de una década, vuelve a casa.

“La U remece el mercado con su último fichaje: acuerdo cerrado (…) Universidad de Chile cerró el fichaje de Igor Lichnovsky para el segundo semestre. Regresa al país después de 12 años“, indicó el medio.

“Llega como agente libre al CDA. Este mismo medio confirmó que el jugador viajará en las próximas horas y se espera que llegue mañana por la mañana a Santiago”, agregó la publicación.

Igor Lichnovsky será refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Igor Lichnovsky jugará en Universidad de Chile

Cabe consignar que el propio futbolista dejó un emotivo mensaje a través de su cuenta personal de Instagram: acompañó su reflexión con la camiseta del equipo de sus amores.

“Cerrando maletas. El niño que llegó a los 10 años me sonríe. También papá del cielo, mamá sigue esperando y mi hermano preparando todo como siempre“, expresó.