En Universidad de Chile buscan sí o sí cerrar el mercado de invierno con un nuevo arquero, por lo que se viven horas claves en el CDA.

Este jueves cierra el libro de pases de la ventana de invierno en la Liga de Primera 2026 y en Universidad de Chile están empecinados en sumar a un arquero en estas últimas horas.

La U estuvo cerca de abrochar la llegada del colombiano Jordan García perteneciente al Club León, pero las negociaciones se cayeron luego que el equipo mexicano se resistiera a enviar los exámenes médicos del portero de 21 años.

Pero en el Centro Deportivo Azul (CDA) no se han quedado de brazos cruzados y ahora van con todo en busca de un golero argentino, que pertenece a un club de Primera División al otro lado de la cordillera.

El arquero argentino que busca fichar la U

Se trata de Facundo Sanguinetti de 25 años, que se desempeña en Banfield, donde no tiene el puesto asegurado para este segundo semestre, pues el Taladro se reforzó con Diego Rodríguez.

Según información del periodista trasandino Germán García Grova, especialista en mercado de pases, la U inició rápidamente las negociaciones con Banfield, buscando un préstamo con opción de compra.

Captura de la publicación de Germán García Grova en X.

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Sanguinetti salió de la cantera del cuadro albiverde y tiene contrato vigente. Pero el elenco del sur de Buenos Aires atraviesa por un crítico momento financiero y necesita hacer caja.

En la presente temporada el guardameta ha disputado 22 partidos, con 25 goles encajados y seis porterías invictas.

Este sería el cuarto refuerzo de la U para este segundo semestre, sumándose a Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart e Igor Lichnovsky. El primero fue inscrito como jugador Sub 21.

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Cabe recordar que los azules están contra el tiempo para abrochar la llegada de su cuarto refuerzo, conisderando que el libro de pases cierra esta noche a las 23:59 horas.

En síntesis