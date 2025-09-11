El escándalo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda sigue generando reacciones. Esta vez, un ídolo del club argentino defendió a sus hinchas con capa y espada.

Luego del fallo CONMEBOL que eliminó al equipo de sus amores de la Copa Sudamericana, fue Ricardo Bochini el encargado de sacar la voz. ¿Qué cuestionó el mítico volante creativo?

Para él, las autoridades debían permitir que el compromiso se reanudara. No quedó para nada conforme con que los azules accedieran a cuartos de final del certamen continental.

En entrevista con Muy Independiente, lanzó sin mayores titubeos: “Los 45 minutos restantes ante U de Chile tenían que jugarse. Perjudican a los verdaderos protagonistas“.

Tras ello, reclamó por la falta de organización del compromiso y aseguró: “Si no había seguridad no tenía que empezar el partido. El hincha de Independiente gusta del buen fútbol, no es violento“.

Ricardo Bochini defendió a los hinchas de Independiente tras el escándalo contra Universidad de Chile. (Getty)

La sanción de Independiente tras el escándalo ante Universidad de Chile

Cabe destacar que el elenco bonaerense fue castigado con la eliminación de la Copa Sudamericana. La CONMEBOL determinó que los azules accedieran a los cuartos de final.

A su vez, Independiente fue sancionado con prohibición de su público en siete partidos de local y siete de visitante. Finalmente, se determinó una multa por 250 mil USD.