Universidad de Chile está cerca de amarrar a su primera incorporación en el mercado de fichajes. Eso sí, el cuadro azul debe apurarse: tiene plazo límite para responder al interés por una figura paraguaya.

Ese es el caso de Lucas Romero. El mediocampista de 23 años está en la mira del conjunto estudiantil para sus siguientes desafíos y las negociaciones por sus servicios están avanzadas.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, la directiva de Club Deportivo Recoleta ya estableció las condiciones que debe aceptar la escuadra universitaria para llevarse a su estrella.

¿Cuáles son? Tal como confirmaron altos mandos del elenco paraguayo a este medio, se le envió una contraoferta a los azules que estipula la compra del 70 al 80% del pase y un contrato por cuatro años. No se revelaron montos.

De esta manera, Universidad de Chile tendrá dos días para aceptar o declinar la propuesta. En caso de bajarle el dedo a la alternativa, el equipo dueño de su carta comenzará a buscar alternativas en Argentina y Brasil.

Lucas Romero está en la mira de Universidad de Chile: negociaciones avanzadas. (Imagen: Selección de Paraguay)

¿Quién es el posible primer refuerzo de Universidad de Chile?

Durante la última temporada, Lucas Romero disputó un total de 34 encuentros con Club Deportivo Recoleta. En dichos compromisos, logró anotar un gol y aportar con una asistencia.

Cabe consignar que a pesar de ser utilizado habitualmente como volante, también puede ejercer como defensor central. Sus 1,89 metros de altura le permiten ser una pieza confiable en la retaguardia.

En resumen: