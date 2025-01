Los hinchas de Universidad de Chile siguen a la espera de refuerzos que puedan ayudar al equipo de Gustavo Álvarez en los objetivos de cara a la temporada 2025: competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores y poder luchar por el título del Campeonato Nacional.

Mucho se había hablado sobre en tan ansiado centrodelantero, lo cierto es que este está al caer. Se trata de Rodrigo “Tucu” Contreras, ariete que viene de jugar en Everton de Viña del Mar en la Primera División de Chile.

El argentino, a través de sus redes sociales, anunció su salida de los Ruleteros con un sentido mensaje, en la que resumió su estancia en el equipo que lo cobijó en la última temporada.

El adiós de Rodrigo Contreras de Everton de Viña del Mar

“Es un mensaje que me cuesta mucho escribir, porque me hicieron sentir como en casa, solo tengo palabras de agradecimiento. Me hicieron vivir uno de los años más lindos a nivel personal y deportivamente, donde disfrute cada partido, cada grito de gol que fue con el alma, el cariño que me brindaron en todo momento en cada lugar que pudimos compartir. Tanto yo como mi familia fuimos muy pero muy felices y vamos a estar siempre agradecidos”, expresó el oriundo de Tucumán en Instagram.

Posteriormente, expresó que “el futbol tiene estas cosas hoy me toca partir, pero es un hasta luego porque se que en algún momento nuestros caminos se van a volver a cruzar”

Contreras está a la espera de realizarse los exámenes médicos | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos, los trabajadores y toda la gente que conforman en el club, por hacerme sentir tan cómodo, por confiar en mí y hacer que sea un año extraordinario en todo sentido donde conocí grandes personas y me llevo amistades hermosas”, concluyó.

De esta manera, Contreras se despide de la institución en la que supo convertir 17 goles, los que llamaron la atención del elenco estudiantil.

Alfaro será nuevo refuerzo de la U

Ahora, se espera que en los próximos días Rodrigo Contreras sea oficializado como nuevo refuerzo de la U para la temporada 2025. Llega al club que mostró mayor interés por contar con sus goles.