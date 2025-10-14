Universidad de Chile logró un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en la que en un sufrido encuentro logró quedarse con los tres puntos tras vencer por 2-1 a Palestino en el Estadio Santa Laura.

Tras lo que fue este duelo, el volante azul Israel Poblete conversó con la prensa en zona mixta y desmenuzó lo que fue la victoria azul. en la que destacó la gran entrega del equipo para quedarse con la victoria.

“En un principio el equipo jugó muy bien, logró sacar una buena ventaja y bueno, las circunstancias se dieron de esa forma, lo rescatable es que el equipo siempre mostró cáracter y corazón, con uno menos logramos mantener el resultado“, comenzó indicando Poblete.

En esa línea, el mediocampista azul entregó una buena noticia en la Univerisdad de Chile, indicando que cada vez más se siente mejor tras lo que fue su lesión y apunta a estar al 100% para la llave ante Lanús.

“Me sentí bastante bien, de a poco voy recuperando mi estado físico, fue una lesión bastante complicada, pero feliz de poder estar aportando a mis compañeros”, declaró.

Sobre el mismo partido, el jugador de la U indicó que será sin duda una pena lo que será la ausencia del hincha azul para este compromiso, en la que a pesar de aquello quieren hacer una buena llave y avanzar a la final.

Poblete habló de todo tras el triunfo azul | Foto: Photosport

“Obviamente que es complicado y díficil sin estar con nuestra gente, nos enfocaremos 100% en nuestro partido, tenemos varios días para preparar la ida de la semifinal, así que vamos a estar con plantel completo para poder afrontar ese partido y abrochar la clasificación”, remarcó a la prensa.

La recta final del año y la posible salida de Álvarez

Por lo que será esta recta final de alto impacto también fue consultado el jugador del ‘Romántico Viajero’, en la que sabe que se viene una agenda bastante cargada de partidos, pero que desde ya trabajan con todo para estar de la mejor forma posible.

“Nos estamos preparando de la mejor forma, desde toda el área del club se está trabajando para el plantel este completo, estamos todos avocados en poder estar en un buen mes”, señaló.

Concluyendo, Poblete se refirió a lo que han sido los rumores de una posible salida de Gustavo Álvarez en la U, en donde indica que esa situación no afecta en nada para el plantel y que tanto el DT como todos los jugadores, solo están enfocados en la U.

“No nos afecta en nada, nosotros no nos metemos en ese tema, el profe está 100% enfocado en la U y los jugadores también”, cerró.