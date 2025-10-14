Universidad de Chile estaba teniendo un partido tranquilo ante Palestino el día de ayer, donde ganaba 2-0 y tenía un penal a favor que debía patear Charles Aránguiz, pero el bicampeón con La Roja se lo cedió a Nicolás Guerra y este erró su lanzamiento.

De ahí en más, el partido se le complicó a Universidad de Chile, pero los dirigidos por Gustavo Álvarez lo terminaron sacando adelante y se quedaron con tres puntos importantes pensando en el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

Caamaño molesto con Álvarez y Aránguiz. | Foto: Photosport

En la conferencia de prensa post partido, Gustavo Álvarez desmintió los rumores de salida y su actitud no le gustó a Cristián Caamaño: “Se enfrasca en discusiones… ¿por qué no mejor explicó el penal de Aránguiz a Guerra? Eso no puede volver a suceder, es una irresponsabilidad. Es quitarle seriedad al partido, vas ganando 2-0 y a partir de esa mala decisión de Aránguiz y pésima de Álvarez por permitirlo”, dijo.

Caamaño apuntó en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura que “Cuántos entrenadores hemos visto molestos insistiendo en que hay un ejecutante que tiene que resolver y aquí con su posible salida de Perú se termina ocultando un tema que casi le cuesta el partido a la U”.

En el cierre, le deja un mensaje directo al entrenador para que lo sucedido ayer en el Santa Laura no se vuelve a repetir: “Esas son las cosas que tiene que resolver Álvarez, no puede volver a pasarle algo así. Dar por resuelto un partido a los 20 minutos… de eso preocúpate, Álvarez”, remató.

La semana del terror para la U

Universidad de Chile deberá enfrentar a Lanús por Copa Sudamericana el 23 de octubre, luego a la UC en el Claro Arena el 26 y cierra las semifinales continentales ante Lanús el 30 del mismo mes.