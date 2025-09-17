Universidad de Chile ya palpita lo que será su importante duelo por la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Alianza Lima por el partido de ida de los cuartos de final en la competencia continental.

Previo a este duelo, el ídolo de la U, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que será el partido ante el conjunto de los ‘Íntimos’, en la que apuesta por el mismo onceno que venció a Colo Colo.

“Pongo al mismo equipo, el otro día Nicolás Guerra fue el mejor de la cancha el otro día, Díaz también”, partió señalando Herrera.

Yendo a un nombre muy particular, el ex portero dejó en claro que el capitán, Marcelo Díaz debe ser una pieza fija en este equipo para esta llave, ya que es un importante aporte, en la que tildó el partido de ‘Carepato’ ante Colo Colo como infravalorado.

“La U con Independiente no salió enceguecida a presionar arriba (de visita), como que presionó a ¾, lo dejó salir o lo iba a buscar, entonces ahí de pronto tienes menos espacios para correr para atrás y eso favorece a Marcelo”.

Díaz tiene el respaldo de Herrera | Foto: Photosport

“Fue infravalorado el partido de Marcelo (Díaz) el otro día, participó en los dos primeros goles. No escuché tanto elogio, hizo un muy buen partido, yo lo sostengo sí o sí”, remarcó.

Herrera no le teme a Alianza Lima y deja un aviso

Finalmente, a Herrera se le consultó si la Universidad de Chile debería hacer algún cambio en su formación pensando en la rápidez de los extremos de Alianza Lima, en la que se negó a esa alternativa y dejó este potente mensaje al conjunto ‘Limeño’.

“Yo juego igual nomás, ellos igual se tienen que preocupar de Hormazábal y Sepúlveda, lo mejor que tiene la U cuando atacan”, concluyó.