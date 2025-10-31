Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 1-0 ante Lanús en la revancha. Los azules lamentaron la derrota que incluyó polémicas arbitrales.

Ante tal situación, Johnny Herrera no demoró en reaccionar. El ídolo de la institución se lanzó contra la ANFP y la culpó por hacer jugar al club de sus amores en la previa de la vital definición ante los granates.

Cabe destacar que en la antesala de la visita a Buenos Aires, los azules enfrentaron a la UC en el Clásico Universitario. En tal encuentro, Lucas Assadi se lesionó y por ello fue baja en el trascendental viaje.

“Gracias ANFP por la reprogramación, por perjudicar al único equipo que representó a Chile”, comenzó señalando la leyenda azul a través de cuenta personal de Instagram.

El polémico arbitraje contra Universidad de Chile

Tras ello, el comentarista deportivo apuntó contra Alexis Herrera por su desempeño en el Estadio Ciudad de Lanús. El juez venezolano fue clave en el resultado final.

Johnny Herrera cuestionó el desempeño de Alexis Herrera en el compromiso entre Universidad de Chile y Lanús: (Imagen: Getty)

“Nos robaron, así de simple. No pesamos nada a nivel sudamericano. Vamos nomás”, concluyó el jugador con más títulos en la historia de Universidad de Chile.

