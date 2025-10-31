Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 1-0 ante Lanús en la revancha. Los azules lamentaron la derrota que incluyó polémicas arbitrales.
Ante tal situación, Johnny Herrera no demoró en reaccionar. El ídolo de la institución se lanzó contra la ANFP y la culpó por hacer jugar al club de sus amores en la previa de la vital definición ante los granates.
Cabe destacar que en la antesala de la visita a Buenos Aires, los azules enfrentaron a la UC en el Clásico Universitario. En tal encuentro, Lucas Assadi se lesionó y por ello fue baja en el trascendental viaje.
“Gracias ANFP por la reprogramación, por perjudicar al único equipo que representó a Chile”, comenzó señalando la leyenda azul a través de cuenta personal de Instagram.
El polémico arbitraje contra Universidad de Chile
Tras ello, el comentarista deportivo apuntó contra Alexis Herrera por su desempeño en el Estadio Ciudad de Lanús. El juez venezolano fue clave en el resultado final.
“Nos robaron, así de simple. No pesamos nada a nivel sudamericano. Vamos nomás”, concluyó el jugador con más títulos en la historia de Universidad de Chile.
En resumen…
- La Universidad de Chile fue eliminada de la Copa Sudamericana 2025 al caer 1-0 ante Lanús.
- Johnny Herrera culpó a la ANFP por la reprogramación de un partido previo que causó la lesión de Assadi.
- El ídolo azul Johnny Herrera acusó que el resultado final se dio porque “Nos robaron” con el arbitraje de Alexis Herrera.