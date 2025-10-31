Universidad de Chile fue perjudicada en su visita a Lanús y cayó 1-0 por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul sufrió con las decisiones arbitrales.

¿Qué pasó? Alexis Herrera tuvo dos polémicas determinaciones: no expulsó a Agustín Cardozo tras una brutal patada contra Javier Altamirano y omitió una evidente mano de Eduardo Salvio en el gol local.

Una situación que en Chile fue duramente cuestionada, pero que tras la cordillera poco se habló. Ejemplo de ello, la edición impresa de Diario Popular: el periódico argentino le entregó una aceptable valoración al juez del duelo.

En un apartado, le puso nota 6 y expresó: “El venezolano venía teniendo un partido tranquilo y de acertadas decisiones (…) También mostró rienda corta al momento de las piernas fuertes”.

Sin mencionar la plancha a la altura de la rodilla contra el volante azul, agregó: “Cuestionable, tras chequear en el VAR, no haber visto una mano de (Eduardo) Salvio previo al gol de (Rodrigo) Castillo, pero aprobó“.

Alexis Herrera tuvo un polémico desempeño en el duelo entre Universidad de Chile y Lanús. (Imagen: Getty)

Le bajó el perfil a un fallo contra Universidad de Chile

A su vez, en la crónica del compromiso, el medio aludido tildó de “mano leve” el contacto del delantero granate. En el momento, los jugadores azules hasta se detuvieron en la cancha: la infracción fue más que evidente.

“¿Suspenso? Sí, porque la visita protestó una mano, leve, de Toto Salvio“, consignó el diario. Dos jugadas que marcarán a Universidad de Chile por largo tiempo: la clasificación se escapó en cuestionables circunstancias.