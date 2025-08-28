Es una semana de Superclásico diferente, no cabe duda. Lo vivido por Universidad de Chile en Buenos Aires hace que los azules tenga múltiples preocupaciones, así lo asumió también el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, el que determinó sábado y domingo libres para su plantel.

Ya de vuelta a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, el estratega comenzó a planificar un partido donde los azules tendrían bajas importantes, como la del volante Israel Poblete, el que se desgarró en el partido de ida ante Independiente.

Luego, está la situación del arquero Gabriel Castellón, el que tuvo una molestia en la revancha ante el cuadro de Avellaneda y no salió a jugar el segundo tiempo, siendo reemplazado por Cristopher Toselli.

Pese a que los universitarios no han dado un parte médico oficial, la versión es que el 25 tendría la misma lesión que Poblete, y por tanto, sería baja absoluta para ir al Monumental.

Sin embargo, BOLAVIP pudo averiguar que Gustavo Álvarez aún tiene la esperanza de contar con su arquero titular, y que no estaría 100% descartado.

El cuerpo médico trabaja a toda máquina para que Gabriel Castellón esté en el once titular que prepara la U para visitar a Colo Colo, a un año de romper el maleficio en esa cancha.

Gustavo Álvarez se ilusiona con la presencia de Gabriel Castellón.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Colo Colo?

Albos y azules se medirán este domingo 31 de agosto a las 15:00 en el estadio Monumental.