Los graves incidentes ocurridos en el debut de Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026 siguen generando repercusiones tanto dentro como fuera del club laico.

El lanzamiento de bengalas a la cancha, el incendio en las tribunas y el posterior desalojo de un sector del Estadio Nacional marcaron una jornada que terminó empañada por la violencia.

La situación no solo encendió las alarmas en Azul Azul, sino que también provocó un fuerte debate a nivel país sobre el actuar de ciertos grupos de barristas y la seguridad en los estadios, especialmente considerando que el club ya arrastra sanciones y se expone a nuevos castigos.

La furia de Johnny Herrera contra los barristas de la U tras el caos en el Nacional

En ese escenario, una de las voces que alzó con mayor fuerza fue la de Johnny Herrera, ídolo del Romántico Viajero, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports no dudó en criticar duramente a los responsables de los desmanes.

“Es triste cuando se anunció el vandalismo contra el propio club que dicen querer. Es más importante mi forma de pensar que el club. Las acciones se deben tomar y a quien le llegue, con todo el peso de la ley. No podí ir a un estadio y querer quemarlo”, afirmó el ex capitán azul.

La violencia fue protagonista del partido entre los azules e itálicos | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Luego, Herrera relató una imagen que lo marcó profundamente: “Hay una foto de los gallos peleando y una niñita llorando. Me da pena. Nunca en los años que estuve en la U, 20 años, vi que ellos atentaran contra su propio club”.

El Samurai Azul fue aún más duro al referirse a las intenciones de estos grupos: “Ellos no quieren el club. De una u otra forma, la gente que estuvo a cargo del espectáculo no les dio la venia a estos hue… Lo menos malo es que no suspendieron el partido”.

Finalmente, reveló una situación personal que refleja el nivel de preocupación: “Quieren imponer sus propias condiciones, no se puede así. Mi hijo iba a ir al estadio, lo tuve que llamar y le dije que no podía venir. Se veía que iba a quedar la cagada, más encima con el antecedente que teníai de Independiente…”.

En síntesis…

Los incidentes protagonizados por barristas en el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano generaron una dura reacción de Johnny Herrera.