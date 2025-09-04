CONMEBOL descalificó a Independiente por los graves incidentes en Avellaneda y Universidad de Chile jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Sin embargo, la U recibió una durísima sanción de siete partidos internacionales sin público de local y siete también de visita sin poder llevar hinchas.

Johnny Herrera no quedó para nada conforme con el fallo: ”Obviamente apelable, pero esto te deja claro que pesamos muy poco en la Conmebol. Quieras o no, pero antes no, cuando estaba Abumohor, Harold Mayne-Nicholls, era otra cosa. Chile era mucho mejor visto”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ídolo de Universidad de Chile asegura que los hinchas Azules tenían poco que ver: “Me acuerdo porque a mí me tocó jugar Copa Libertadores varias veces y alguna vez tuvimos un problema con la gente. De hecho, no me acuerdo haber sido castigado. Una vez nos bajaron el aforo. Está bien, con el tiempo se ha ido incrementando más, qué sé yo, pero ahora, cuando la gente de la U tenía muy poco pito que tocar, te llega esta sanción….”.

Además recuerda que hizo un llamado a la asociación: “Por eso al día siguiente reclamaba que dónde estaba la ANFP como para tratar de imponerse y tratar de ayudar al equipo nacional”.

Para el Samurai Azul no es justo que la U reciba el mismo castigo que Independiente en cuanto a partidos sin público (siete): “Que te den como las penas del infierno. Ya perfecto, tú no hiciste nada, te vamos a dejar pasar, pero recibes el mismo castigo que el que tiene toda la culpa. Entonces eso significa que pesas muy poco, entonces hay un tema dirigencial que por lo menos hay que hacerlo ver”.

El llamado de Johnny Herrera a la dirigencia de la U

Johnny Herrera le pide a la directiva de Universidad de Chile apelar para disminuir la sanción: “La dirigencia de la U tiene que dejar todo en la cancha o en tribunales para bajar la sanción”.