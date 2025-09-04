Finalmente la Unidad Disciplinaria de Conmebol emitió su fallo por los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América de Independiente y que obligaron a cancelar el duelo por Copa Sudamericana. Tras varios días de incertidumbre, el ente decidió darle la clasificación a Universidad de Chile, tal como adelantó Bolavip Chile este miércoles, y de paso descalificar a Independiente del torneo.

Asimismo, el organismo con sede en Luque, Paraguay, aplicó un durísimo castigo tanto para los argentinos como para el conjunto azul a raíz de los graves desmanes en el recinto de Avellaneda. En el fallo, la U fue sancionada a jugar a puertas cerradas sus próximos siete partidos de local en competencias CONMEBOL, mientras que de visitante tampoco podrá llevar hinchas en la misma cantidad de encuentros.

En cuánto a lo económico, Conmebol sancionó a Independiente con una millonaria multa de 250.000 dólares, mientras que Universidad de Chile tendrá que desembolsar 270.000 de la divisa norteamericana.

¿Publico de la U en una hipótetica final?

¿Qué pasará en caso que Universidad de Chile consiga avanzar a la final de la Copa Sudamericana 2025? ¿Podrán sus hinchas decir presente en ese duelo? El fallo de Conmebol NO ESTABLECE SANCIONES que afecten a la parcialidad azul en una eventual definición, fijada en Bolivia. La resolución sólo hace referencia a los partidos de local y visitante, por lo que queda abierta la posibilidad de que la hinchada universitaria acompañe al equipo en el encuentro decisivo.

Y es que el encuentro final a disputarse en cancha neutral, abre la posibilidad de que los hinchas de Universidad de Chile sí puedan decir presente en caso que los azules derroten a Alianza Lima en cuartos de final y luego logren superar la llave de semifinales. Todo quedará en manos de Conmebol.