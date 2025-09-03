El pasado partido entre Independiente de Avellaneda e Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 estuvo marcado por los graves al interior del Estadio Libertadores de América, que obligaron a la Conmebol a cancelar dicho encuentro.

Mientras la Conmebol determina qué equipo pasará a los cuartos de final del certamen continental, ya se anunció un duro castigo internacional para el Romántico Viajero y sus simpatizantes. ¿Cuál es?

La APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina) prohibió el ingreso de hinchas de la U a los estadios de la Provincia de Buenos Aires hasta 2027.

Michael Clark y la dura sanción que reciben los hinchas de la U

En su llegada al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Michael Clark, presidente de Azul Azul, se refirió a esta drástica medida.

“A mí me parece que hacer pagar a todos los hinchas de la U hasta el 2027 por las acciones que pueden haber tomado algunos pocos o algunos muchos, es un sin sentido”, explicó.

Siguen las repercusiones por los incidentes en el duelo de la U ante el Rojo | FOTO: Javier Vergara/Photosport

“Las responsabilidades siempre son personales”, sentenció Clark a los medios de comunicación.