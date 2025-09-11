El defensor argentino nacionalizado chileno Matías Zaldivia ha sido uno de los jugadores más destacados y regulares de la Universidad de Chile en la presente temporada.

Su capacidad para liderar la zaga y aportarle experiencia a su compañero Franco Calderón ha generado elogios tanto de hinchas como de exjugadores históricos del club.

A pesar de su bullado pasado en Colo Colo, que en algunos momentos generó dudas entre los simpatizantes del Romántico Viajero, Zaldivia ha sabido responder dentro de la cancha, mostrando compromiso, jerarquía y consistencia.

José Pepe Rojas enaltece la figura de Matías Zaldivia en la U

Este desempeño hizo que el zaguero fuera reconocido por el mismísimo José ‘Pepe’ Rojas, ex capitán y jugador con más presencias internacionales en la historia del club laico.

El propio campeón de la Copa Sudamericana admitió en una entrevista con el programa Historias de Matchday de TNT Sports que “con Zaldivia tuve dudas por su pasado, pero revirtió todo compitiendo“.

“Hoy es jerarquía y tema cerrado”, sentenció el futbolista que fue campeón de la Copa América en 2015.

Matías Zaldivia es titular indiscutido en el esquema de Gustavo Álvarez | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Los números de Matías Zaldivia en Universidad de Chile

Desde su arribo a Universidad de Chile, Matías Zaldivia ha disputado un total de 91 partidos oficiales, en los que ha convertido 11 goles y ha aportado con cuatro asistencias.