La espera se acabó para los hinchas de Universidad de Chile y esta noche el cuadro azul sabrá si pasa a las semifinales de la Copa Sudamericana o si se queda en el camino a manos de Alianza Lima en Coquimbo.

El cuadro azul llega tras el empate sin goles ante los peruanos en la ida, compromiso donde los dirigidos por Gustavo Álvarez merecieron mejor suerte, pero no supieron capitalizar su supremacía futbolística y en números.

La U quiere meterse en semifinales de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

El cuadro peruano, por otro lado, disputó un partido de la liga local ante Comerciantes el fin de semana pasado y ganó 4-0, por lo que llegan con la confianza a tope para enfrentar a los azules en la Región de Coquimbo.

Quien resulte ganador de esta llave deberá enfrentar en las semifinales de la Copa Sudamericana a Lanús, cuadro argentino que eliminó a Fluminense en el Estadio Maracaná y se metió entre los 4 mejores del segundo torneo más importante del continente.

U de Chile vs. Alianza Lima: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y peruanos arranca este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite?

D Sports será el encargado de llevar el partido a los hogares.

Internet: ¿Cómo verlo?

Vía streaming, será DGO, la plataforma de D Sports, la que transmita el encuentro.