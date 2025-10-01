Universidad de Chile ahora tendrá una importante misión dentro de la Copa Sudamericana, en la que tras eliminar a Alianza Lima en los cuartos de final, los ‘Azules’ ahora se verán las caras en semifinales ante Lanús de Argentina.

Por lo que será esta llave, el lateral izquierdo de Lanús, Sasha Marcich habló con el programa ‘Pasión Deportiva’ en Argentina y comentó lo que será esta etapa final en la Copa Sudamericana, en la que se agranda con todo y señala que no hay un mejor equipo que ellos.

“Si, obvio que sí (nos vemos para campeón), nos tenemos una fe bárbara, creo que tenemos un gran plantel, no sé si hay otro equipo mejor que nosotros, te soy sincero, nos sentimos con confianza y obviamente que somos candidatos”, parte señalando Marcich.

Siguiendo en aquello, el defensor indicó que dentro del plantel de Mauricio Pellegrino hay mucha alegría tras dejar en el camino a Fluminense, uno de los grandes favoritos que había en la competición.

Marcich confía con todo en Lanús para la Sudamericana | Foto: Getty Images

“Contento por todo el esfuerzo, creo que sentíamos que lo merecíamos, sufrimos, pero cuando terminó el partido, fue una alegría inmensa pasar“, declaró.

Concluyendo, Marcich dejó en claro que ya piensa con todo en lo que será la llave de semifinal ante la Universidad de Chile, en la que confían en pasar y llegar a la final para lograr el título.

“Uno siempre quiere más, ya pensamos en la semifinal, lo que es la copa, ya pensamos en pasar la semifinal, llegar a la final y ser campeones”, concluyó.