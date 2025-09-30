Universidad de Chile tendrá un importante nuevo desafío dentro de la Copa Sudamericana, en la que tras dejar en el camino a Alianza Lima de Perú, ahora deberá verse las caras ante Lanús de Argentina por las semifinales del torneo continental.

Por lo que será este duelo, el entrenador del conjunto ‘Granate’, Mauricio Pellegrino conversó con la prensa argentina en conferencia de prensa y habló de lo que será este choque que lo medirá con un viejo conocido como la U, en la que indicó que pensando en esa llave, deben seguir mejorando.

“Tenemos la ilusión de seguir mejorando y ahora ir por este partido, primero estamos planeando un poco el viaje, ahora pensar en el partido del fin de semana primero”, parte señalando Pellegrino.

En la línea de sus dichos, el DT argentino lo que más desea es que su equipo pueda llegar de la mejor forma posible a esta llave ante la Universidad de Chile, la cuál sabe que será bastante complicada.

Pellegrino ya piensa en el partido con la U | Foto: Getty Images

“Lo que más anhelo es que lleguemos de buena forma, en nivel físico, es imposible no desviarse de que tenemos ese partido ahí, ahora tenemos que centrarnos en el paso a paso, que es recuperarnos, entrenar bien y descansar bien”, remarca.

Concluyendo, Pellegrino también indica que los partidos previos a la llave con la Universidad de Chile serán importantes, pensando en ir agarrando confianza y que el ánimo llegué arriba en el grupo para afrontar esta ronda de semifinales.

“Prepararnos como cada partido, eso nos va a permitir llegar con confianza a un rival de mucha jerarquía y primero hay que pensar con el primer partido, que vamos a necesitar mucho para poder llegar a esa final”, cerró.