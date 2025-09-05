Universidad de Chile conoció su destino dentro de la Copa Sudamericana tras lo que fue la resolución que dio a conocer la CONMEBOL en su llave ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final, en la que tras la barbarie vivida en Argentina, los ‘Azules’ lograron la clasificación.

Tras esta situación, el ex DT de la Selección Chilena, Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que comentó lo que fue este fallo, en la que a pesar de la clasificación azul, no quedó muy conforme con la sanción a la U.

“Yo no tenía ninguna duda de este fallo, en que nunca un fallo en la historia de selección, Copa América, de Copa Libertadores o Sudamericana, han perjudicado a equipos argentinos, nunca, si nos queremos meter en la justicia y eso, estamos sonados, siempre han sido ayudado y apoyado los equipos argentinos en estas instancias, siempre”, comienza señalando Olmos.

Ahondando más en su punto, el hoy panelista declara “cuando sucede esto y hay una suerte de confabulación mediática para darle tribuna al presidente de Independiente, trasgredió a la policía, el local no puede tener la misma sanción del equipo visitante, no puede”.

La U sufrió una dura sanción | Foto: Photosport

Para el ex jugador y DT, la resolución de la CONMEBOL no fue para nada justa con la Universidad de Chile, ya que siente que no puede recibir el mismo castigo de público que Independiente, club que era responsable de la organización del encuentro en cuestión.

“Acá lo están empatando, ya la U, tomé el premio y pase, pero acá hay un precedente trágico, acá hay un organizador, de acá en adelante, cuál es la diferencia de un club organizador a un club de visita… ninguno. De acá en adelante ¿cómo pones orden para hacer la diferenciación entre el equipo que organiza un evento?”, declara con fuerza.

Finalmente, Olmos vuelve a remarcar que la sanción igualitaria entre Independiente y Universidad de Chile sobre su público es algo que no tiene coherencia alguna, debido a que los argentinos debieron recibir el golpe más duro debido a su escasa organización para este duelo.

“El arranque de la sanción es un sinsentido, porque estás igualando, le estás diciendo al presidente de Independiente ‘usted es igual de irresponsable, como el hincha que tiró una bolsa de orina. Acá lo más grave, es que se pusieron en riesgo vidas que no tendrían porqué. Independiente hizo lo que quiso y ahora sale empatado”, cerró.