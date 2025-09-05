Universidad de Chile recibió un tremendo notición en las últimas horas tras lo que fue la resolución de la CONMEBOL, que le otorgó la clasificación al ‘Romántico Viajero’ para los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Independiente de Avellaneda.

Después de esto, el histórico azul Johnny Herrera comentó sobre este fallo en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y no quedó para nada conforme sobre esta sentencia, en la que siente que fue demasiado injusto el castigo para el hincha azul en condición de local, en la que lanza un palo a CONMEBOL.

“Yo creo que la CONMEBOL se lavó las manos y mandó el mismo castigo para los dos, es para que Independiente quede medianamente conforme con el castigo del otro equipo, solamente se fue al tema deportivo”, parte señalando Herrera.

Herrera le pone toda la fianza a Álvarez

Para lo que es este gran desafío para la U en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el ídolo azul pone toda la confianza en Gustavo Álvarez en la que lo respalda con todo, a pesar de algunas críticas aisladas que ha recibido el DT por su campaña en el torneo nacional.

La U avanzó a cuartos en la Sudamericana | Foto: Photosport

“Cuándo quieres competir de igual a igual con tu clásico rival y el valor de tu planilla vale la mitad que el de tu rival, más pidiendo jugadores gratis a mitad de año y no te los dan, la responsabilidad de él (Álvarez) es muy poca”, declara.

Finalizando, Herrera deja más que claro que la continuidad o no de un entrenador no siempre pasa por si logra títulos o no, si no que también en el sello e identidad que le da a su equipo.

“La evaluación yo creo que no va por si es campeón o no, es como juega el equipo, es acorde a ello”, cerró.