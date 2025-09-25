Universidad de Chile lo logró: eliminó a Alianza Lima en cuartos de final de Copa Sudamericana. El cuadro azul venció 2-1 al elenco peruano (0-0 en la ida) y clasificó a las semifinales del certamen internacional.

Uno de los autores de los tantos del conjunto laico fue Lucas Assadi (el otro lo convirtió Javier Altamirano), que mantuvo la humildad a pesar de acceder a la ronda de los cuatro mejores de la competencia continental.

En los micrófonos de DSports, el mediapunta de 21 años realizó una potente reflexión sobre el desempeño del plantel azul. Para él, no fue de las mejores actuaciones del equipo.

“Fue un partido demasiado difícil, el segundo tiempo fue todo de ellos. Nos costó mucho, pero supimos aguantar el resultado y eso es lo importante, que clasificamos“, comenzó señalando.

En dicha línea, la talentosa promesa de Universidad de Chile lanzó: “Muy contento de anotar, no me sentí muy bien hoy día, pero siempre es bonito anotar y ayudar al equipo“.

Finalmente, consultado sobre los partidos de semifinales ante Lanús, el canterano azul comentó: “Primero preocupados de lo que es el siguiente partido y después veremos a Lanús“.

Lucas Assadi fue figura en la victoria de Universidad de Chile sobre Alianza Lima. (Créditos: Photosport)

Universidad de Chile jugará las semifinales de Copa Sudamericana

Los duelos entre azules y granates están pactados para las semanas del 20 y 27 de octubre (aún no cuentan con programación oficial). ¿Quién será local en la definición? El conjunto argentino tendrá dicho privilegio.