Universidad de Chile está en cuartos de final de Copa Sudamericana. Este jueves, se reveló que la CONMEBOL eliminó a Independiente de Avellaneda y le entregó boletos a la siguiente fase al conjunto azul.

Sin embargo, el cuadro laico recibió un feroz castigo dirigido contra sus hinchas. ¿Cuál? No podrá contar con público en siete partidos de local y siete de visitante, un punto que generó molestia entre los fanáticos.

A pesar de tal situación, Mariano Closs le entregó un golpe de fe a los azules. En los micrófonos de ESPN, dejó en claro que los seguidores de Universidad de Chile sí podrían decir presentes en un compromiso del certamen continental.

Según detalló el histórico relator sudamericano, el elenco universitario podría contar con su fanaticada en una hipotética final. La razón: tal enfrentamiento se disputa en territorio neutral.

“Un detalle, ¿dónde se juega la final? Puede ir con público la U si juega la final. Eso está confirmado“, comenzó señalando.

En dicha línea y con total seguridad de lo expresado, agregó: “En caso de jugar la final de la Copa Sudamericana, la U puede ir con gente“.

Cabe destacar que la final del torneo internacional está programada para el sábado 22 de noviembre. ¿Dónde se jugará? En el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

El próximo rival de Universidad de Chile en Copa Sudamericana

Para lograr tal objetivo, los azules aún deben superar los cuartos de final y las semifinales. Su siguiente contrincante, en la ronda de los ocho mejores, será Alianza Lima (18/09 y 25/09).