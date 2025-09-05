En las últimas horas desde la CONMEBOL se dio a conocer el fallo para lo que fue la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que a la Universidad de Chile avanzó a la próxima ronda tras definirse la eliminación de Independiente.

Esta decisión sin duda que fue un duro golpe para el conjunto argentino, quien no esperaba esta resolución, que dejó al equipo de Julio Vaccari fuera de esta competencia continental.

Es por esto, que hace unos instantes desde el club argentino tomaron una importante decisión y emitieron un comunicado de último momento, en la que se lanzaron con todo contra la CONMEBOL, realizando insólitas peticiones.

Dentro de lo que fue este escrito, el club argentino mostró su repudio a la decisión que tomó la CONMEBOL, en la que la dio a entender que esta decisión fue una ‘decisión política’ y además, volvió a lanzar el mensaje ‘los violentos de siempre pueden salirse con la suya’.

La U dejó en el camino a Independiente | Foto: Photosport

Independiente y un berrinche de aquellos

Además, Independiente le hizo un monumental berrinche a la CONMEBOL, en la que por un tema de ‘valores’, le exigió eliminar toda referencia del club argentino en el Museo de la CONMEBOL, mientras Alejandro Domínguez se mantenga en la presidencia.

También, pidió de manera urgente que “se le restituyan a la brevedad todos los elementos entregados por Independiente al Museo de CONMEBOL, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”

Finalmente, en Independiente se victimizaron al máximo de lo que fue esta resolución, en la que señalaron ‘En Independiente estamos seguros de que la gloria se busca siempre con las manos limpias y los brazos en alto’.