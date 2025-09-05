Independiente no se queda en silencio tras el fallo de la Conmebol que lo eliminó de la Copa Sudamericana 2025 y clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final.

La resolución, emitida semanas después de los incidentes en el Estadio Libertadores de América y que permitió que los azules avanzaran de manera administrativa, no dejó satisfechos a los dirigentes del Rojo.

Además de las sanciones económicas y las restricciones de público impuestas, la decisión del ente rector del fútbol sudamericano generó un debate intenso sobre la justicia y proporcionalidad de las sanciones, especialmente al otro lado de la Cordillera.

Independiente buscará cancelar el partido de la U vs. Alianza Lima

En este contexto, el periodista Germán García Grova informó en su cuenta de X (Ex Twitter) que los dirigentes del cuadro de Avellaneda tomarán una drástica decisión que podría afectar el desarrollo del certamen continental, manteniendo viva la polémica alrededor del fallo de la Conmebol.

En Independiente no se rinden tras el fallo de la Conmebol | FOTO: Javier Vergara/Photosport

“Independiente apelará el fallo de Conmebol. Ira por toda la sanción solicitando que se resuelva antes de Alianza – UdeChile o que suspenda dicho partido hasta que esté la decisión final”, indicó el comunicador.

Este movimiento pone en alerta a la U y a Alianza Lima, quienes deberán estar atentos a cualquier cambio que pueda afectar la siguiente fase del torneo.

¿Cuándo será el duelo de ida entre la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.