Colo Colo logró tres puntos importantes el sábado pasado en Chillán, donde el Cacique se impuso por la cuenta mínima a Ñublense con un solitario gol de Vicente Pizarro que llegó en el segundo tiempo del compromiso.

La cuenta podría haber sido más abultada para los albos, pero el delantero trasandino Javier Correa malogró un sinfín de oportunidades que bien podría haberle dado más tranquilidad a Fernando Ortiz y sus compañeros.

Fue el propio Javier Correa quien una vez finalizado el compromiso se detuvo para hablar con la prensa, en donde le consultaron por su sequía goleadora y cómo proyecta lo que viene: “Me chupa un huevo”, fue la respuesta del delantero.

Javier Correa tuvo una negra jornada en Chillán. | Foto: Photosport

Las palabras de Correa no pasaron inadvertidas para Francisco Sagredo, periodista y conductor de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, espacio en donde le contestó a Javier Correa con un tinte de ironía.

“Aquí está esta perlita sobre la autocrítica, sobre uno que se perdió 117 goles entre febrero y abril en la Copa Libertadores y el torneo local, que podría haber ayudado bastante”, dijo Sagredo antes de presentar las palabras de Correa.

Palabas más, palabras menos, lo cierto es que Javier Correa está peleado con el gol y no encuentra la fórmula para salir del mal momento, el cual le ha significado ganarse varias críticas por parte de los hinchas de Colo Colo.

