Universidad de Chile lamentó una dura caída 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario. El conjunto azul no estuvo a la altura del compromiso y fue derrotado por el archirrival.

Ante tal situación, Héctor “Tito” Awad expresó su desazón en los micrófonos de BOLAVIP Chile. Para el periodista, lo del cuadro laico fue una profunda decepción en la cancha del Claro Arena.

Específicamente, hizo hincapié en el paupérrimo desempeño de los jugadores y la pobre propuesta exhibida en Las Condes. La frustración se apoderó del furibundo hincha de los azules.

“Los clásicos habitualmente se juegan para ganarlos y cuando desde la banca no se tiene claridad, en el sentido de jugar con suplentes o con titulares, de si es más importante este partido que el de la copa, pasa lo que pasó“, lanzó.

“La UC fue siempre mejor, nos ganó justicieramente, incluso hasta con 10 jugadores fue superior. Nos creamos dos oportunidades en casi 100 minutos de juego, para mí tiene un solo nombre, una sola descripción esta derrota”, agregó.

Tito Awad lamentó la derrota de Universidad de Chile contra Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Tito Awad se decepcionó de Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador y rostro de TV destacó su falta de esperanza en el equipo tras dicho encuentro en San Carlos de Apoquindo. Esperaba más del club de sus amores.

“La U habitualmente muestra siempre algo, los clásicos uno los puede perder, evidentemente que sí, pero hay maneras y maneras de perder. Hoy día la U perdió sin pena ni gloria, así de simple“, reflexionó.

“Hubo errores en los cambios, individualmente los jugadores estuvieron casi todos bajos, en fin, sin pena ni gloria, sin garras, sin guerra, sin nada. Estoy triste, enojado, de todo un poco“, cerró.