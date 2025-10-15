Universidad de Chile se mentaliza en enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul tiene un claro objetivo: eliminar al elenco argentino y acceder a la definición por la corona internacional.

Para lograr la misión, la directiva del conjunto laico no deja nada al azar y por ello tiene lista la planificación para el segundo compromiso. Este se disputará en Buenos Aires el jueves 30 de octubre.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, los pasos a seguir por la delegación azul tendrán una importante consigna: evitar cualquier tipo de problema en la capital trasandina.

¿La razón? Los desmanes en la visita a Independiente el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América. Ante tal antecedente, la cúpula del club chileno tomó sus resguardos.

Uno de ellos, será asentarse en Ezeiza. El plantel de Universidad de Chile concentrará lejos del lugar en el que se realizará el duelo por un motivo en específico: Lanús está a tan solo 6,4 kilómetros de Avellaneda.

Universidad de Chile no quiere problemas en Argentina. El recuerdo de Avellaneda está fresco. (Créditos: Photosport)

La drástica postura de Universidad de Chile en Argentina

Esta decisión tiene dos argumentos pesados. Primero, estar lejos del microcentro de Buenos Aires, donde es fácil acceder al recinto hotelero, como pasó en su anterior visita. En ella, presuntamente, los hinchas de Independiente lanzaron fuegos artificiales en la madrugada despertando a la delegación.

Segundo, los azules saben que si se quedan en el centro porteño, deben pasar por Avellaneda, algo que quieren evitar a toda costa. Por lo mismo, la ruta desde Ezeiza sería otra para llegar al Estadio Néstor Díaz Pérez y así no toparse con una ciudad que no trae buenos recuerdos.

Las semifinales de Copa Sudamericana

El partido de ida entre azules y granates está pactado para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. La revancha se jugará el día 30 del mismo mes (en el mismo horario) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.