Universidad de Chile es el supercampeón del fútbol chileno. Los dirigidos por Gustavo Álvarez vencieron por 3-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura. Marcelo Díaz junto a Charles Aránguiz levantaron el trofeo para la U que logra su primera consagración en el año.

Chelo Díaz anuncia que desde ahora en adelante los próximos trofeos que puedan ganar en la U, los levantará junto a Charles, tal como sucedió en esta jornada con la Supercopa.

“Estaba gigante, se lo había dicho a Charles que la levantáramos los dos. Es el reconocimiento a mi gran compañero, a mi gran amigo, a un compañero de mil batallas ¡Qué mejor que levantarla juntos! Desde ahora en adelante todo lo que toque levantar lo haremos en conjunto”, comentó el volante en TNT Sports.

La U aún está en competencia en la Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional. En el torneo está a 18 puntos de Coquimbo Unido, pero con dos compromisos menos y aún un partido entre sí ante el cuadro Pirata, por lo intentarán hasta el final. En tanto, en el ámbito internacional jugarán los cuartos de final ante Alianza Lima.

Universidad de Chile se queda con la Supercopa 2025. (Foto: Photosport)

Marcelo Díaz avisa que la U mantendrá su identidad futbolística ante Alianza Lima

El Chelo deja claro que mantendrán la filosofía en el encuentro ante Alianza Lima del jueves a las 21:30 en Perú por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Es el partido que sigue, muy importante también. Estamos defendiendo a la U, estamos defendiendo millones de personas, estamos representando al país, cosa que no es mejor. Vamos a ir a Perú a jugar de la misma forma que lo hemos hecho a todas las canchas, con mucha convicción, con mucha autoridad, intentando desplegar nuestro fútbol”.

Además, reconoce la expectativa que hay: “Sabemos que nos enfrentamos a un buen rival. Hasta hoy estábamos enfocados en Colo Colo. Esperemos que nos vaya bien. Vamos a poner todo desde nuestra forma física, mental, desde el corazón, desde el alma. Vamos con una ilusión grande”.