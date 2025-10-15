Universidad de Chile derrotó a Palestino por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul volvió a la acción y qué mejor manera de hacerlo: triunfando y manteniéndose con vida en la lucha por el título.

El conjunto laico superó uno de los últimos obstáculos del semestre, en una recta final que genera altas expectativas en el plantel. Muestra de ello fue la notable arenga de Marcelo Díaz en la previa del encuentro ante los árabes.

El capitán de los azules sabe que de aquí a fin de año, los compromisos tendrán otra mística: quiere ganar todo para coronar la temporada de la mejor manera. Se lo hizo saber a sus compañeros.

A través de su canal de YouTube, el club filtró la charla que el experimentado volante realizó en el camarín antes de ingresar al terreno de juego. Le dejó en claro a sus pares que hay que estar a la altura de la exigencia.

“Son los dos meses más importantes del año y no los debemos dejar escapar, muchachos“, comenzó señalando el referente de Universidad de Chile.

En dicha línea, cerró señalando: “Hoy es el primer partido de esos dos meses y lo vamos a ganar porque necesitamos ganar y merecemos ganar, así que dale, vamos“.

Marcelo Díaz aleonó al camarín de Universidad de Chile antes de vencer a Palestino. (Photosport)

La arenga de Marcelo Díaz en Universidad de Chile

