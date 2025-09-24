Universidad de Chile tiene este jueves la gran chance de meterse en las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, toda vez que debe recibir en la ciudad de Coquimbo la visita de Alianza Lima por el compromiso de vuelta.

En la ida, los azules fueron mucho más que el cuadro incaico, pero no supieron traducir esa ventaja futbolística -y numérica- en goles: los azules fueron poco eficaz en el arco peruano y se tuvieron que conformar con un empate sin goles.

Es precisamente ese ítem el que ha estado fallando en el equipo dirigido por Gustavo Álvarez y que atemoriza a los azules pensando en la revancha: de los 10 partidos internacionales que ha tenido la U este año -la revancha ante Independiente se considera cancelada-, solo en dos oportunidades han marcado sus delanteros.

Los delanteros de la U han estado poco eficaces frente al arco en torneos internacionales. | Foto: Photosport

Lucas Di Yorio anotó el 1-0 ante Botafogo en el primer partido de los azules en la Copa Libertadores de América este año, mientras que Nicolás Guerra anotó el 5-0 ante Guaraní por los Playoffs de la Copa Sudamericana.

¿El resto? Charles Aránguiz, Matías Zaldivia, Matías Sepúlveda, Israel Poblete, Javier Altamirano, Fabián Hormazábal y Lucas Assadi los autores de los goles internacionales de Universidad de Chile en este año.

Así las cosas, este jueves la U buscará torcer la estadística de que sus delanteros no han aparecido este año en torneos internacionales y buscará instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El rival de la U si avanza a semifinales

En caso de avanzar a las semifinales del torneo, los azules tendrán que enfrentar a Lanús de Argentina, equipo que en el día de ayer dio el batacazo y clasificó eliminando a Fluminense en el Estadio Maracaná.