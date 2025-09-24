Este jueves, Universidad de Chile se juega la vida en los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde tiene que recibir la visita de Alianza Lima con la intención de meterse en las semifinales del torneo continental.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega solo con el partido de ida en el cuerpo, donde los azules fueron más que el conjunto peruano, pero no supieron capitalizar su supremacía en el resultado y empataron sin goles.

Piden a Lucas Di Yorio como titular ante Alianza Lima. | Foto: Photosport

Así también lo cree Rodolfo Dubó, ex volante de Universidad de Chile quien en diálogo con El Mercurio señaló que “El empate reflejó la falta de gol, porque hubo oportunidades. Los delanteros tienen su momento y ya llegará el suyo, pero la U juega bien y desborda”.

¿Nicolás Guerra, Leandro Fernández o Lucas Di Yorio? Dubó no duda ni medio segundo y apunta quién debe ser el delantero de la U ante los incaicos: “Debería jugar Di Yorio, es ideal para el fútbol que tiene la U, porque va a desbordar mucho, mucho, y necesitamos un delantero que aproveche”, dijo.

¿Le hará caso Gustavo Álvarez? Lo cierto es que Lucas Di Yorio viene volviendo de una lesión y es una alternativa para el DT azul, quien tiene en sus manos el elegir al indicado para lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ya hay un semifinalista de Copa Sudamericana

En el día de ayer, Lanús empató con Fluminense y accedió a las semifinales del torneo. Las otras llaves de cuartos de final están compuestas por Atlético Mineiro vs. Bolivar, Universidad de Chile vs. Alianza Lima y Once Caldas vs. Independiente del Valle.