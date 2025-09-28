Universidad de Chile sufrió un duro traspié dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ igualaron a un tanto ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada y se despiden de la lucha por el título y además, se complican con el Chile 2.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez saltaron a la cancha con un equipo alternativo tras lo que fue su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima por 2-1.

El ‘Romántico Viajero’ se generó y se generó opciones para poder tumbar a su rival, pero su sequía goleadora le sigue golpeando dentro de este torneo, en la que hoy dejó escapar dos puntos que pueden ser claves.

Dentro de este partido, hay un jugador en particular de la Universidad de Chile que fue protagonista de un tenso momento, la que fue captada por todos los televidentes.

Tapia vivió un caldeado momento | Foto: Photosport

Se trata del zaguero Ignacio Tapia, quien fue sustituido a los 71 minutos por Matías Zaldivia y tras esta acción, tuvo un violento accionar, en la que mostró una gran desazón por su salida del campo de juego.

La camara de TNT Sports enfocó al central azul justó cuando pateó la banca de suplentes, mostrando su furia por salir del campo de juego, en la que no se sabe si fue por el cambio en sí o por alguna acción en particular de él, que lo habrá dejado descontento.