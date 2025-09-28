Universidad de Chile no pudo en su visita a Deportes La Serena por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul empató 1-1 en el Estadio La Portada y, nuevamente, se alejó de la lucha por el título.

Tras el compromiso, Gustavo Álvarez analizó el desempeño de sus jugadores y respondió a una de las incógnitas que dejó su decisión para este duelo: utilizar un equipo alternativo.

En los micrófonos de TNT Sports, el DT explicó con lujo de detalle por qué no utilizó un once inicial estelar. Según detalló, la participación internacional de los azules ha calado hondo en el plantel. Se siente el deterioro.

“Cada oportunidad de estas es para demostrar la calidad del plantel y que todos estén preparados para jugar. A medida que vamos avanzando en la llave de (Copa) Sudamericana, yo observo un desgaste físico y emocional“, lanzó.

En dicha línea, el estratega argentino de los azules agregó: “Con dos noches de un descanso relativo, consideré que era dar mucha ventaja física y arriesgar lesiones“.

A su vez, sobre las figuras estelares que hicieron ingreso, señaló: “Los minutos que tuvo cada jugador en cancha estuvo planificado para evitar lesiones y, al mismo tiempo, para dar oportunidades”.

Universidad de Chile empató 1-1 ante Deportes La Serena. (Créditos: Cristián Vargas / La Magia Azul)

¿Universidad de Chile se despide del título?

Finalmente, Gustavo Álvarez descartó bajarse de la lucha por la corona nacional. Los azules están cada vez más lejos del anhelo que perdura desde 2017: marchan a 17 puntos de Coquimbo Unido.

“Nosotros vamos a apuntar a ganar el próximo partido. Ahora estamos en una instancia decisiva a nivel internacional, tenemos que ganarle a Palestino, que es el próximo rival por el campeonato nacional”, reflexionó.

“Así que iremos partido a partido. Tenemos la obligación de ganar, independiente de los puntos que tiene Coquimbo, por la institución que representamos“, concluyó el entrenador.