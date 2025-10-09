Universidad de Chile ya se enfoca en el compromiso ante Palestino por la Liga de Primera 2025. El conjunto azul necesita una victoria para seguir soñando con el título y asegurar la clasificación a certámenes internacionales.

¿Con qué jugadores lo hará? Gustavo Álvarez ya tiene un bosquejo del equipo que enfrentará a los árabes. Eso sí, el director técnico aún no cuenta con sus seleccionados nacionales.

Ellos son: Lucas Assadi (desconvocado por estado febril), Fabián Hormazábal (que también está suspendido) y Javier Altamirano. Los últimos dos mencionados dirán presentes contra Perú este 10 de octubre.

Ante ello, según información recabada por BOLAVIP Chile, el cuerpo técnico alineó un once inicial lleno de sorpresas. Lo que más destaca es la inclusión de un relegado jugador en la retaguardia.

Su nombre: Ignacio Tapia. Por el momento, conformará la línea defensiva junto a Nicolás Fernández, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez. Una riesgosa maniobra por parte de los azules ante el castigo que azota a Franco Calderón.

Gustavo Álvarez comienza a definir el 11 estelar de Universidad de Chile contra Palestino. (Créditos: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Palestino

El equipo estelar se conforma por: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia; Marcelo Díaz, Felipe Salomoni, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra.

Tal encuentro entre azules y árabes, válido por la Liga de Primera, se jugará este lunes 13 de octubre. Está programado desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.